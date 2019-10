Hoofdrol voor VAR in saaie Derby van het Noorden

De noordelijke derby tussen SC Heerenveen en FC Groningen kende geen winnaar: 1-1. Meest besproken man van de middag was Joey Kooij. De VAR was de hoofdrolspeler bij twee penaltymomenten.

Groot was het ongeloof bij Mike te Wierik, de aanvoerder van FC Groningen. Even daarvoor was hij kort aan zijn shirt getrokken door Ricardo van Rhijn. Waar Groningen zich al rijk rekende met een strafschop, terwijl scheidsrechter Allard Lindhout wachtte tot VAR Joey Kooij de beelden had bestudeerd, besloot laatstgenoemde dat er doorgespeeld moest worden.



Het onbegrip bij Groningen was verklaarbaar. Zeker gezien het omstreden VAR-moment vóór rust. Ja, natuurlijk maakte Deyovaisio Zeefuik hands in het strafschopgebied. Tegelijk werd de rechtsback van Groningen uit balans gebracht door Chidera Ejuke. Ook de tv-beelden, die scheidsrechter Allard Lindhout van Kooij moest bekijken, leverden louter voer voor discussie op: strafschop of niet?

Hoe dan ook: van een overduidelijke scheidsrechterlijke fout, waarvoor de VAR ruim een jaar geleden in het leven werd geroepen, was geen sprake. En dus viel er veel te zeggen voor het verhaal van de Groningers: de toegekende penalty, benut door Hicham Faik, was te zwaar bestraft.

Zo zat het meeste venijn van de 51ste derby van het Noorden in het einde van de eerste helft. Want zoals vaker bij duels tussen Friesland en Groningen, was de voorpret leuker dan het voetbal zelf. Oorzaken? Het grootste gevaar van Heerenveen – vleugelaanvallers Mitchell van Bergen en Chidera Ejuke – werd door Groningen geneutraliseerd. Omdat Heerenveen slordig was in balbezit en Groningen vooral via lange ballen op de spitsen Kaj Sierhuis en Charlison Benschop gevaarlijk probeerde te worden, ontspon zich een slaapverwekkend duel vol individuele fouten.

Met het inbrengen van Joel Asoro veranderde dat eventjes in de tweede helft. Althans, Groningen was meteen dicht bij de gelijkmaker. Een poging van Mo El Hankouri rakate de lat. Maar verder was het ook na rust vooral armoe troef in het Abe Lenstra Stadion. Omdat zowel Groningen als Heerenveen weinig kansen creëerden, leek het kwartje de Friese kant op te vallen. Tot Sherel Floranus zo’n twintig minuten voor tijd hands maakte en Lindhout voor de tweede keer naar de stip wees. Benschop bleef vanaf elf meter koel: 1-1.

