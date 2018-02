Hoogma naar verwachting dinsdag achter tafel KNVB bij presentatie Koeman

Ronald Koeman zal dinsdag in elk geval in Zeist door de KNVB gepresenteerd worden als bondscoach van het Nederlands Elftal. De 54-jarige Zaandammer volgt daarmee de eind vorig jaar vertrokken Dick Advocaat op. De verwachting is dat Kees van Wonderen en Patrick Lodewijks de nieuwe bondscoach bij de nationale ploeg gaan assisteren.

Eerder al in beeld

Het bondscoachschap is een logische stap in de loopbaan van Koeman. De 54-jarige oud-international was na het vorige WK al in beeld als opvolger van Louis van Gaal. De KNVB koos toen echter voor Guus Hiddink. De eerste opdracht van Koeman is Oranje naar het EK van 2020 brengen. De nationale ploeg ontbrak op het laatste EK in Frankrijk en mist komende zomer ook het WK in Rusland.