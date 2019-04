Hoogsteder coach vrouwenteam onder 23 jaar

Hoogsteder reageert verheugd op zijn nieuwe baan. ,,Bij een nieuw team iets structureels opbouwen is een uitdaging, maar ik heb er alle vertrouwen dat we iets moois kunnen gaan neerzetten. Het ontwikkelen van een team onder 23 jaar is volgens mij van groot belang. De stap tussen Oranje en onder 19 is gewoon erg groot.''



Hoogsteder begon zijn trainersloopbaan bij de jeugd van FC Twente (2006 tot 2012). Ook was hij bij deze club actief als hoofd jeugdopleidingen bij de vrouwentak van de voetbalacademie en assistent-trainer bij de FC Twente-vrouwen. De geboren Gelderlander werkte ook als hoofdtrainer bij onder meer VDZ Arnhem, DIO'30 en zijn huidige club UDI'19.