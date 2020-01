Hoop voor Ajax: Altijd winst zonder Ziyech

Sinds zijn overstap van SC Heerenveen naar Ajax in 2016 miste Ziyech in totaal vijftien officiële wedstrijden in alle competities voor de Amsterdammers. Opvallend is dat Ajax al die duels als winnaar van het veld stapte. Wel moet gezegd worden dat Ajax zonder Ziyech nauwelijks grootmachten trof. Zo miste hij dit seizoen bijvoorbeeld de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-0) en twee seizoenen geleden het laatste groepsduel in de Champions League met AEK Athene (0-2). Ook miste hij de bekerduels met de amateurs van Scheveningen (5-1), De Dijk (4-1) en Te Werve (7-0).