Houwen verlengt contract bij Vitesse

Houwen (22) is momenteel eerste keeper bij Vitesse. De Limburger heeft in Arnhem de plek van Remko Pasveer overgenomen. De Tukker werd in de vorige speelronde tegen Heracles gepasseerd. Houwen krijgt nu van trainer Henk Fraser de kans zich te bewijzen als de basiskeeper van Vitesse. De leiding van Vitesse ziet in Houwen 'een doelman voor de toekomst'. Daaruit vloeit een contract tot juli 2021 voort.



De contractbesprekingen met Lassana Faye (19) zitten bij Vitesse op slot. De linksback heeft een verbeterde, meerjarige aanbieding op zak. Maar daar maakt hij, tot nu toe, geen gebruik van. Faye heeft een aflopende verbintenis, maar loopt dit jaar niet transfervrij de deur uit. Vitesse licht de optie in zijn contract, zodat hij nog tot juli 2019 aan de club verbonden is.