Hovenkamp gelooft niet in titel AZ: ‘Al kan ploeg boven zichzelf uitstijgen’

Super JanuariHet is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Hugo Hovenkamp over AZ.

Het wordt een heerlijke AZ-maand: AZ wint altijd alle topwedstrijden en juist die duels staan op het programma.

,,Haha als het zo makkelijk was… Ik kijk er naar uit maar ik vind het wel heel vervelend dat er geen publiek bij is. Toeschouwers geven dat soort wedstrijden iets extra’s en zelf vind ik het ook niks, want ik moet die wedstrijden ook op een schermpie kijken. Ik heb er wel vertrouwen in. AZ maakt een hobbelig seizoen door maar met die wedstrijden kan dat gladgestreken worden. Qua veldspel is AZ eigenlijk in bijna elke wedstrijd heer en meester, daar ligt het niet aan. Zonder die gelijke spelen in het begin dit seizoen hadden we ongeveer acht punten meer gehad en stonden we waar we hadden moeten staan. Kampioen worden, is een ander verhaal maar derde zie ik AZ nog wel worden. Ik ben trouwens nog wel op m’n hoede voor Vitesse. Die spelen dan juist weer niet die topwedstrijden en kunnen daar zomaar van profiteren straks.”

Met wedstrijden tegen Napoli en Real Sociedad heeft AZ wel al twee toptegenstanders gehad dit seizoen. Waren die wedstrijden te vergelijken met de duels tegen Ajax, PSV en Feyenoord?

,,Vind ik wel. AZ werd weggespeeld in Spanje door Sociedad maar in die andere twee wedstrijden stegen ze boven zichzelf uit. Dat hebben we ook tegen Ajax, PSV en Feyenoord nodig. Daarin lieten ze de kwaliteiten zien van vorig seizoen. Naar dat niveau moet AZ nog groeien, zo ver zijn ze nog niet. Maar het niveau van de wedstrijden tegen Napoli en Sociedad is wel de norm. En een houvast voor deze maand. Je ziet het wel bij vlagen terugkomen. Bij Myron Boadu bijvoorbeeld. Die is nog negentien en is gewoon heel grillig. Calvin Stengs is al wat ouder en moet de ploeg nu op sleeptouw nemen. Hij kan zich laten zien in januari.”

AZ-Ajax 1-0, 90ste minuut en dan?

,,Ik weet waar je op doelt. Moet die zege over de streep worden getrokken dan gaat het vaak mis met dit AZ. Wat een punten hebben ze op die manier verloren. Zeg maar waar het aan ligt. Je ziet ze achteruit lopen, of tenminste een paar van die jongens. Dat constateren ze zelf ook. Waarom? Dat hoeft helemaal niet. Gewoon blijven voetballen! Ook in die wedstrijden.”

Volledig scherm Calvin Stengs baalt. AZ heeft al veel punten gespeeld in de slotfase. De aanvaller zal het de komende maand moeten laten zien, zegt AZ-coryfee Hugo Hovenkamp. © EPA