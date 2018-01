Hulshoff: Wij gaan ons niet verstoppen in Enschede

Door Sander de Vries



,,FC Twente is absoluut de favoriet”, erkende Hulshoff. ,,Maar wij gaan onze huis duur verkopen. Wij gaan ons niet verstoppen in Enschede. Dat type spel ligt ons ook niet.”



Hulshoff nam halverwege december het stokje over van Marinus Dijkhuizen, die wegens tegenvallende resultaten werd ontslagen. Sindsdien won Cambuur zes van de laatste acht wedstrijden, inclusief het bekerduel met de amateurs van GVVV (3-0).



,,We zitten in een heel goede fase”, aldus Hulshoff. ,,Zeker als je ziet waar we vandaan komen. Natuurlijk hebben we, toen het sportief minder goed ging, ook gedacht: verdikke, zou het erin zitten? Maar we hebben voor Jupiler League-begrippen gewoon een hartstikke goede ploeg.” Cambuur staat momenteel elfde in de Jupiler League, maar heeft inmiddels de subtop in het vizier.



,,Voor Cambuur zijn deze wedstrijden de kersen op de taart”, vervolgde Hulshoff. ,,Net als vorig jaar, toen we voor de kwartfinale tegen FC Utrecht speelden (Cambuur won die wedstrijd uiteindelijk na strafschoppen, red.) zeggen veel mensen tegen mij: jullie hebben niks te verliezen. Daar ben ik het niet mee eens. Wij kunnen een halve finale halen en hebben dus alles te winnen.”