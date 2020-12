Huntelaar is bijna klaar: ‘Petje af voor topschutter en de mens die Klaas-Jan is’

Door Johan Inan



Zo’n tien minuten nadat de routinier voor de camera van FOX Sports het afscheid van een glansrijke profloopbaan heeft aangekondigd, vecht Huntelaar in de perskamer tegen opkomende tranen. Met een brok in de keel, een rilling in de stem een paar kuchjes en een slokje water houdt hij het net droog als hij een eerdere uitspraak (‘mijn jeugd is voorbij als ik stop met voetballen’) uitlegt.