Huntelaar jaagt op Geels en Van Basten

Speelronde 16 in de eredivisie begint vanavond met de wedstrijd tussen Ajax en Willem II. Aan de hand van de leukste feitjes en weetje van statistiekenbureas Opta en Gracenote blikken we vooruit op het duel in de Johan Cruijff Arena.

• Ajax en Willem II spelen voor de 87ste keer tegen elkaar in de eredivisie. Ajax won 72 keer, Willem II won 8 keer en de ploegen speelden 6 keer gelijk.

• Ajax verloor thuis slechts 1 keer tegen Willem II (W38-G4-V1), een 1-2 nederlaag op 20 augustus 2016: Davy Klaassen maakte na 23 seconden al de openingstreffer, maar Erik Falkenburg (28') en Fran Sol (31') zetten al in de eerste helft de eindstand op het bord.

Volledig scherm Erik Falkenburg juicht na zijn treffer in het enige duel dat Willem II in Amsterdam won. © Toin Damen

• Klaas Jan Huntelaar scoorde vorige week twee keer tegen FC Twente en staat nu op 150 goals (alle competities) voor Ajax. Daarmee staat de spits op achtste plaats in de eeuwige ranglijst van de club. Met een hattrick tegen Willem II komt Huntelaar op gelijke hoogte met Marco van Basten en Ruud Geels, die met 153 goals op de gedeelde zesde plaats staan. Op 1 staat de onbereikbare ‘Goaltjes’ Piet van Reenen die 273 keer doel trof voor Ajax.

• Met 146 eredivisiegoals staat Huntelaar samen met Piet Keizer en Willy Brokamp gedeeld zesde op de lijst van topscorers aller tijden. John Bosman (147) is de eerst die hij kan passeren.

• Huntelaar is de tweede Ajax-speler met zeven goals als invaller in een eredivisieseizoen, na Nikos Machlas in 2001/02 (ook 7); het eredivisierecord is acht en staat op naam van Erik Meijer (voor PSV in 1994/95) en Georgios Samaras (voor Heerenveen in 2004/05).

• Ajax was in 2019 al 153 keer trefzeker in alle competities, één doelpunt minder dan het record voor een eredivisieploeg (154 in 1993, ook door Ajax). De Amsterdammers waren dit seizoen van alle clubs het vaakst trefzeker in het eerste kwartier (7) terwijl Willem II als enige eredivisieclub nog geen enkel tegendoelpunt kreeg in deze minuten; de Tricolores waren na Ajax het vaakst trefzeker in de eerste vijftien minuten (6).

• Dusan Tadic, die zijn vijftigste eredivisieduel namens Ajax kan spelen, gaf alleen meer assists tegen Feyenoord (7) dan tegen Willem II (6). De Serviër is de eerste speler deze eeuw met minstens twaalf assists voor de winterstop in één eredivisieseizoen.

• Alleen tegen NAC (75) won Ajax meer eredivisiewedstrijden dan tegen Willem II (72).

• Ajax maakte in de eredivisie in totaal 275 doelpunten tegen Willem II, meer dan tegen elke andere club. Ajax scoorde in 42 van zijn 43 thuisduels tegen Willem II, alleen op 21 november 1992 (0-0) lukte dat niet.

• Willem II en Ajax speelden op 5 mei de finale van de KNVB-beker tegen elkaar. Ajax was in De Kuip met 4-0 te sterk: Daley Blind, Klaas-Jan Huntelaar (2) en Rasmus Kristensen bezorgden de Amsterdammers de trofee.