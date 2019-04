Huntelaar kiest zijn mooiste van de honderd eredivisiegoals voor Ajax

Huntelaar werd daarmee de eerste Ajacied sinds Dennis Bergkamp in 1993 die de grens van honderd eredivisiegoals bereikt. In totaal is hij de negende Ajacied na Johan Cruijff (204 doelpunten), Sjaak Swart (175), Henk Groot (161), Piet Keizer (146), Marco van Basten (128), Ruud Geels (123), Bergkamp (103) en Cees Groot (100).



,,Ja, je moet geduldig zijn", zei Huntelaar na afloop voor de camera's van FOX Sports, verwijzend naar het feit dat hij na 2 februari even moest wachten op zijn mijlpaal. ,,Vandaag was het zover. Lekker. Het is goed om te scoren in een wedstrijd die je goed wint. We staan bovenaan nu", zei de spits, die op 5 februari 2006 zijn eerste eredivisiegoal namens Ajax maakte in de uitwedstrijd tegen Feyenoord.



Of hij al zijn goals tussen zijn eerste tegen Feyenoord en zijn honderdste tegen FC Emmen nog kan herinneren? ,,Ik denk de meeste goals wel.” De mooiste? ,,De omhaal tegen Heracles Almelo was wel mooi (check video onderaan, red.), maar ik heb genoeg mooie gemaakt", aldus Huntelaar, die erkende zijn goals niet terug te kijken. ,,Misschien als ik ouder ben.”