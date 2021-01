Huntelaar terug naar Schalke? ‘Als Klaas-Jan half jaar wil helpen zou dat prachtig zijn’

Huntelaar speelde tussen 2010 en 2017 al met groot succes voor Schalke 04 en wordt nu gezien als de redder in nood. De gevallen Duitse topclub is bezig aan een dramatisch seizoen en staat na vijftien wedstrijden zeventiende, een plek die aan het einde van het seizoen directe degradatie betekent.

Om een afdaling naar de Tweede Bundesliga te voorkomen, is de club vooral op zoek naar doelpunten. Huntelaar geldt als belangrijkste kandidaat, omdat hij de club goed kent en bewezen heeft aan de lopende band te kunnen scoren in de Bundesliga. Bovendien hoeft hij vermoedelijk niet veel geld te kosten.

Huub Stevens stelt dat hij, lid van de raad van commissarissen, het nieuws over de mogelijke terugkeer van Huntelaar bij Schalke alleen via de Duitse media heeft vernomen. Desondanks zou hij een hereniging toejuichen. ,,Klaas-Jan die terugkeert naar Schalke; dat zou natuurlijk geweldig zijn. Iedereen weet dat hij dodelijk is in het strafschopgebied. Zo iemand kan de club bij uitstek gebruiken, juist omdat er nu een 19-jarige jongen in de spits loopt. Van zo iemand kun je niet verlangen dat hij er nu al elke wedstrijd staat. Als Klaas-Jan Schalke een half jaar uit de brand wil helpen, zou dat prachtig zijn.”