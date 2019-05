Huntelaar: We zijn gewoon kampioen hoor

Met Ajax lukte het nooit en in dienst van Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 mocht hij zich ook niet het beste van het land noemen. ,,Maar nu is hij binnen", jubelde de aanvaller die in tegenstelling tot sommige van zijn ploeggenoten geen slag om de arm wilde houden. ,,We zijn het gewoon. We zijn kampioen hoor."



Een voorsprong van drie punten en veertien doelpunten gaat Ajax volgens Huntelaar woensdag bij De Graafschap niet meer verspelen. ,,Veertien doelpunten is een veel te groot verschil. Ik ben hier gekomen om kampioen te worden en dat is nu gelukt. De titel was het belangrijkste dit seizoen. De Champions League kwam er bij. Een voorsprong van 3-0 op de Spurs mag je nooit meer verspelen. Maar goed, dat hebben we wel gedaan."



,,We hebben het dit seizoen met z'n allen gedaan", zei Huntelaar. ,,Ook met de supporters. Die stonden gisteren alweer bij ons hotel toen we verzamelden. Dat gaf ons een enorme boost. Zij waren er altijd, ze verdienen deze titel."