Hyballa beledigt spelers en krijgt waarschuwing: 'Je hebt grotere borsten dan je vrouw!’

,,Jij hebt grotere borsten dan je vrouw!” Of: ‘Wie denk jij wel niet dat je bent? Ga maar twintig keer opdrukken.” Naast deze badinerende teksten blijkt Hyballa zijn spelers dus ook fysiek te straffen volgens de Deense krant BT. In de aanloop naar het nieuwe seizoen, dat over twee weken start probeert Hyballa zijn selectie op Spartaanse wijze klaar te stomen, maar dat schiet bij de spelers dus in het verkeerde keelgat.

De spelers kennen werkdagen van 8 uur in de ochtend tot 6 uur in de middag, die inmiddels al tot veertien spierblessures hebben geleid volgens BT. De voetballers vinden het onmenselijke omstandigheden en hebben ondertussen de spelersvakbond ingeschakeld.

Quote In landen waar hij heeft gewerkt, is deze stijl misschien normaal. Hier niet. Hij zal zich echt moeten aanpassen aan de Deense normen. Michael Kalt, Voorzitter Esbjerg

Voorzitter Michael Kalt van Esbjerg vindt dat dit soort teksten of fysieke straffen niet thuishoren op een voetbalveld. Toch staat hij nog altijd pal achter de coach ondanks dat de spelers inmiddels in opstand zijn gekomen tegen de trainer, die begin 2020 nog bij NAC aan het roer stond en in mei bij Wisla Krakow is ontslagen. Een ontslag hangt vooralsnog niet boven het hoofd van Hyballa ondanks de spelersprotesten. Een waarschuwing zal volgens de voorzitter verandering moeten brengen.

,,Het is natuurlijk niet oké dat je zo tegen je spelers praat of hen fysiek straft. Misschien is het in de landen waar hij gewerkt heeft, zoals Duitsland, Engeland en Amerika, gebruikelijk, maar hier niet. Hij zal zich echt moeten aanpassen aan de Deense normen", aldus de voorzitter tegenover BT. ,,Er is altijd een groepje niet tevreden met de nieuwe weg die we zijn ingeslagen. Dat hou je altijd. Maar we moeten elkaar wel blijven respecteren.”

