‘Iedereen wil dat Hakim bij Ajax blijft'

Door Daniël Dwarswaard



Zie Hakim Ziyech tegen het zwakke FC Emmen weer fladderen over het veld. Crosspass hier, doelpuntje daar. Maar vooral ook: omschakelen, ballen afpakken. Een beetje de Hakim Ziyech zoals in het vrolijke jaar onder Peter Bosz, toen de Europa League-finale werd gehaald. Alleen dan aanvallend nog nadrukkelijker aanwezig dan toen. Het is niet gewaagd om te stellen dat Ziyech bezig is aan zijn beste periode als Ajacied.



Hoor het applaus op hem neerdalen wanneer Ziyech zaterdagavond tegen Emmen wordt gewisseld. Nog wat krachten sparen voor de return tegen Dinamo Kiev. Ja, dit is hetzelfde publiek dat altijd zo verdeeld was over de Marokkaanse spelmaker. Gefluit als hij balverlies leed. Je hoort het niet meer. Ook omdat er gewoon niet zo veel op zijn spel is aan te merken.