Ihattaren: Het ligt niet aan Van Bommel, het ligt aan ons

VideoDat de ogen na één overwinning in de laatste negen duels op PSV-trainer Mark van Bommel zijn gericht, is duidelijk. Mohammed Ihattaren neemt het op voor zijn coach. ,,Ik hoor alleen maar dat het aan de trainer ligt, dat is te makkelijk. Het ligt niet aan hem, het ligt aan ons, de spelers. Wij doen het op het veld.”

Ihattaren noemt Van Bommel ‘een toptrainer’. Hij krijgt vanaf het begin van dit seizoen ook al veel vertrouwen mee van de coach. ,,Hij houdt ons ook gewoon scherp, in alles. We trainen ook goed, alles is top. Nogmaals: het ligt niet aan de trainer. En uiteindelijk gaan wij dit ook rechtzetten met deze technische staf”, stelt Ihattaren.

Dat de lijdensweg van PSV ook in Emmen nog immer voortduurde, zorgde voor het nodige chagrijn bij de jonge PSV’er, die opnieuw de volle negentig minuten op het veld stond. ,,Uiteindelijk moet het een keer ophouden, simpel. Het is klaar, we moeten door naar de volgende wedstrijd. Thuis van Fortuna moeten we gewoon winnen. En als we de draad eenmaal weer oppikken, blijven we gaan. Iedereen denkt daar hetzelfde over in onze groep.”

Volledig scherm © ANP Sport

Geen excuus

Ihattaren maakte dit ook nog niet eerder mee, ook niet als jeugdspeler. ,,Als je één wedstrijd verliest doet het al pijn, dan weet je wel hoe ik me voel na deze serie.” Ihattaren had ook echt het gevoel dat PSV na vijf uitduels zonder zege in Emmen weer eens zou winnen. ,,Als ik mijn kans vlak voor rust afmaak, is het ook een hele andere wedstrijd. Dan is het 0-2 en gaan zij anders denken.” Nu maakte Emmen 1-1 en knakte er weer iets bij PSV. ,,Dat mag geen excuus zijn. Je moet doorgaan. Het is nu makkelijk praten, maar wij moeten het op het veld doen.”

Volledig scherm © ANP Sport