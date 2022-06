Ihattaren spreekt voor het eerst: ‘Wil gezien worden als voetballer Mo die supporters een mooi avondje kan bezorgen’

Ihattaren toonde zich gisteren gretig én fit in de oefenwedstrijd van Ajax tegen SV Meppen (3-0). De twintigjarige voetballer is dan ook klaar om zich weer te laten gelden als voetballer. Hoeveel zin hij daarin heeft? ,,Heel veel zin natuurlijk. Ik ben heel blij dat ik enorm fit ben en dat ik kan doen wat ik altijd deed en waar ik bekend om sta. Nu is het tijd om dat te laten zien en verder met niks anders bezig te zijn. Ook niet met fitheid", aldus Ihattaren.

Tot een rentree in de eredivisie kwam het vorig seizoen nog niet in dienst van Ajax. Hij maakte wel enkele minuten in de bekerfinale tegen zijn oude club PSV. Die club verliet hij in augustus 2021 voor een avontuur bij Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria. Dat werd geen succes. ,,Ik kreeg geen salaris, niets werd geregeld, geen bankrekening of verzekering. Toen heb ik voor mezelf gekozen, mezelf in bescherming genomen en ben vertrokken. Het vertrouwen was weg”, zei Ihattaren eerder daarover bij De Telegraaf.