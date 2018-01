IJsland passeert Oranje op wereldranglijst

Dat is voor een groot deel te danken aan Albert Gudmundsson. Het IJslandse talent van PSV nam zondag als invaller in de oefeninterland tegen Indonesië in Jakarta drie van de vier doelpunten voor zijn rekening (1-4). Gudmundsson hoopt komende zomer met IJsland mee te mogen naar het WK in Rusland. Trainer Phillip Cocu gaf Gudmundsson de kans om zich bij IJsland te bewijzen en nam hem daarom niet mee op het trainingskamp van de Eindhovenaren naar de Verenigde Staten.



De nieuwste ranking van de FIFA kent weinig wijzigingen. De meeste nationale teams speelden de voorbije periode niet. De top tien is ongewijzigd. Duitsland voert de ranglijst aan, gevolgd door Brazilië en Portugal.