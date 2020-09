‘Ik heb aan mezelf bewezen dat dit de juiste route was’

Door Mikos Gouka



Degraderen uit de Premier League en vervolgens de stap naar de absolute top zetten. Waar hebben we dat eerder gehoord? In 2016 overkwam het Georginio Wijnaldum, vier jaar later Nathan Aké. Je zou zo’n afdaling bijna een voordeel voor het vervolg van een loopbaan gaan noemen. ,,Zo voelde het in elk geval niet’', schudt Aké zijn dreadlocks ontkennend heen en weer. ,,Ik had het echt heel graag goed willen afsluiten bij Bournemouth. Dat is niet gelukt. We kregen daar veel goals tegen en toch viel ik als verdediger blijkbaar op. Dat is denk ik toch de truc, ondanks alles toch zorgen dat je zelf voortdurend op een bepaald niveau blijft. Blijkbaar is dat gelukt.’’