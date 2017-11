'Ik moet het hebben van intikkers en rebounds'

El Ahmadi: Over de titel hoeven we niet meer te praten nu

16:05 Karim El Ahmadi heeft er geen fiducie meer in dan dat Feyenoord de titel gaat prolongeren. Dat zei de Marokkaanse middenvelder na de remise in Den Haag. ,,Dit is gewoon kut, sorry dat ik het zeg. het verhaal is al weken hetzelfde, Over de titel hoeven we natuurlijk niet meer te praten nu.''