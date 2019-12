,,Ik ben zo ongelooflijk dankbaar‘’, sprak een blije Afellay na afloop tegen Fox Sports. ,,Ik hoop dat er nog vele wedstrijden mogen volgen.‘’ Afellay ondertekende afgelopen zomer een contract bij PSV, waar hij ook al van 2004 tot 2011 voetbalde. De voormalig international speelde bijna twee jaar lang door blessures geen wedstrijden en moest daardoor eerst een heel traject afleggen om fit te worden. Afellay kon zijn geluk niet op, na zijn langverwachte rentree in het shirt van PSV. ,,Eindelijk, ik heb er echt geen woorden voor. Kippenvel. Dit was een heel emotioneel moment”, vertelde hij. ,,Ik heb wel vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Ik was afgeschreven, maar ben uit de dood opgestaan. Ik ben zo dankbaar voor deze kans.”

De supporters van PSV zongen zaterdag massaal dat ze Afellay, die al wel meedeed in enkele oefenwedstrijden, aan het werk wilden zien. Van Bommel gaf uiteindelijk gehoord aan die oproep. Afellay kreeg direct de band om van Dumfries. ,,Ik voel alleen maar warmte. Iedereen gunt het mij zo. We zitten natuurlijk met PSV in een moeilijke periode, maar de sfeer in de groep is goed. Wat het publiek mij vandaag heeft gegeven, daar heb ik daadwerkelijk geen woorden voor.”