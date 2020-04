Ik wil competitie, ik wil een wedstrijd waarvan de uitslag nog niet vaststaat!

De verjaardag van... Gerald Sibon: ‘Ik golf nu veel in de tuin’

19 april In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Gerald Sibon (46), de voormalige spits van onder meer Ajax, PSV en Heerenveen die tot voor kort nog assistent-trainer was in Australië en nu golf in zijn eigen tuin.