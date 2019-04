Ik zeg het niet graag, maar Van Bommel was de allerslechtste

Hemeltjelief. Wat een slechte, nerveuze wedstrijd was Ajax-PSV. De spanning vergoedde een hoop, maar buiten Neres, Frenkie de Jong en de VAR was niemand goed.



Ik zeg het niet graag, want ik volg hem met oprechte, warme interesse, maar de allerslechtste in de Arena was Mark van Bommel. Drie verdedigende middenvelders opstellen, ik was niet de enige die verbijsterd was.



Een plan tegen Ajax, daar had de PSV-trainer twee weken over kunnen nadenken. Het werden drie controleurs. Heel even dacht ik nog dat hij iets briljants verzonnen had dat wij, leken, stervelingen, niet zien en snappen – maar helaas, PSV moest het doen met Hendrix, Rosario en Sadílek. Een middenveld zo plat als een dubbeltje. Jongens zonder pass, laat staan een steekpass. Tegenhouders. Jongens met slechts 6 beslissende acties in 26 competitiewedstrijden.