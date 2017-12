Immers doorbreekt doelpuntloze serie, Assaidi en Ziyech tonen klasse

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de doordeweekse ronde was FC Twente-aanvaller Oussama Assaidi de absolute blikvanger. Mede dankzij zijn twee doelpunten op bezoek bij NAC Breda wonnen de Tukkers weer eens een uitduel. Voor zijn optreden kreeg hij van ons een welverdiende 8.

Door Leendert Kamsteeg



Oer-Hagenees Lex Immers nam ADO Den Haag tegen Roda JC met twee doelpunten op sleeptouw en kreeg voor zijn sterke spel een 7,5 als rapportcijfer. Ruime voldoendes waren er ook voor Ajax-middenvelder Hakim Ziyech, PEC-talent Ryan Thomas en de twee keer trefzekere Sparta-spits Nick Proschwitz. Bekijk hieronder alle spelerscijfers.

NAC Breda – FC Twente 1-2

NAC Breda: Bertrams 5; Sporkslede 6, Meijers 6, Mari 5, Angelino 7; Garcia 6, Nijholt 6 (76. Enevoldsen -), Korte 5 (70. Fernandes -, 90+7. Birighitti -), El Allouchi 6; Vloet 5, Ambrose 6,5.

FC Twente: Drommel 6; Ter Avest 5,5, Bijen 5, Hooiveld 6, Thesker 6; Cuevas 6, Holla 6,5, Lam 6,5, Jensen 6 (80. Liendl -); Assaidi 8 (90+4. Kvasina -), Boere 6,5 (90+2. Slagveer -).

Arbiter: Mulder 5

Man of the Match: Liefst tien uitduels op rij had FC Twente verloren, maar in uitbeurt nummer elf was daar, niet voor het eerst dit seizoen, publiekslieveling Oussama Assaidi. Dankzij twee treffers van de behendige aanvaller, een pegel van afstand en een rake knal in de kruising, zijn de Enschedeërs weer (even) hekkensluiter af. De 29-jarige Marokkaan is met zes doelpunten nu clubtopscorer van FC Twente.

Volledig scherm FC Twente won weer eens, dankzij Oussama Assaidi. © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – AZ Alkmaar 1-1

PEC Zwolle: Boer 6,5; Ehizibue 6, Dekker 6,5, Marcellis 5,5, Van Polen 6; Bakker 5 (86. Marinus -), Thomas 7, Saymak 5,5; Namli 6, Ondaan 6,5 (90. Parzyszek -), Mokhtar 6,5.

AZ Alkmaar: Bizot 5,5; Svensson 7, Hatzidiakos 6, Wuytens 5,5, Ouwejan 6; Midtsjø 7, Til 6, Koopmeiners 6; Jahanbakhsh 7, Weghorst 5,5, Van Overeem 6 (63. Seuntjens -).

Arbiter: Higler 5,5

Man of the Match: Met vijf schoten op doel, twee gecreëerde kansen en één treffer liet Alireza Jahanbakhsh ook tegen PEC Zwolle zien in een prima vorm te verkeren. De Iraanse buitenspeler van AZ tekende in Zwolle voor de enige Alkmaarse treffer, waardoor hij dit kalenderjaar inmiddels bij 22 competitiegoals betrokken is geweest. Geen speler was daarmee sinds de start van dit jaar waardevoller voor zijn club dan Jahanbakhsh voor AZ.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Vitesse – Willem II 2-2

Vitesse: Pasveer 4; Lelieveld 6,5, Kashia 6, Miazga 6, Faye 4 (69. Oude Kotte -); Mount 5,5, Bruns 5 (72. Castaignos -), Foor 5 (63. Serero -); Rashica 5, Matavz 6, Linssen 5.

Willem II: Branderhorst 6; Lewis 6,5, Lachman 6, Heerkens 6, Van der Linden 5, Tsimikas 6; Haye 5,5 (89. Lieftink -), Chirivella 5, Rienstra 6,5; Ogbeche 6, Sol 5 (90+1. Azzaoui -).

Arbiter: Gözübüyük 6

Man of the Match: Scoren is nooit echt het handelsmerk geweest van Ben Rienstra, maar de middenvelder liet tegen Vitesse zien wel degelijk een neusje voor de goal te hebben. Los van zijn treffer, een knappe schuiver langs doelman Remko Pasveer, was Rienstra de Tilburgse basisspeler met het hoogste succesvolle passingspercentage (80%). Mede dankzij zijn prima pot is Willem II nu voor het eerst dit jaar in vijf opeenvolgende competitieduels ongeslagen.

Volledig scherm Ben Rienstra viert zijn treffer. © ANP Pro Shots

FC Groningen – PSV 3-3

FC Groningen: Padt 6,5; Te Wierik 6,5, Memisevic 5,5, Van Nieff 6, Warmerdam 5,5; Bacuna 6,5, Reis 6,5 (75. Kane -), Doan 5 (46. Mahi 7); Drost 6, Van Weert 5 (46. Veldwijk 7), Idrissi 6.

PSV: Zoet 5; Arias 6, Schwaab 6, Isimat-Mirin 5,5, Brenet 5; Hendrix 5,5, Van Ginkel 6, Ramselaar 6,5; Lozano 6 (90+3. Luckassen -), De Jong 5,5, Bergwijn 4,5 (83. Rosario -).

Arbiter: Nijhuis 6,5

Man of the Match: Met Mimoun Mahi en Lars Veldwijk voor Ritsu Doan en Tom van Weert in de ploeg oogde FC Groningen in de tweede helft een stuk frisser tegen PSV. Met name Mahi zal verbaasd zijn geweest over zijn wisselbeurt, aangezien er dit kalenderjaar voorlopig geen speler vaker trefzeker was in de eredivisie dan hij: 17 doelpunten. Ondanks slechts een helft speeltijd gaf niemand gisteravond meer keypasses (2) dan de 23-jarige aanvaller. Kan Groningen hem behouden voor 2018?

Volledig scherm Mimoun Mahi is het middelpunt van de opgetogen Groningers. © ANP Pro Shots

VVV – FC Utrecht 0-1

Volledig scherm Ramon Leeuwin. © Pro Shots VVV: Unnerstall 6; Rutten 5 (62. Dekker -), Röseler 6, Promes 5,5, Janssen 6 (82. Labylle -); Seuntjens 6, Van Bruggen 6,5, Leemans 6; Van Crooy 6, Thy 5,5, Hunte 5,5 (62. Opoku -).

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 6, Van der Maarel 6, Janssen 6,5, Leeuwin 7 (78. Dumic -), Emanuelson 5,5; Van de Streek 6,5, Strieder 6,5, Ayoub 6,5, Kerk 7 (82. Dessers -), Labyad 6,5 (89. Görtler -).

Arbiter: Manschot 6,5

Man of the Match: Kansen genoeg in Venlo, slechts één doelpunt. Dat viel mede te verklaren door de sterke wedstrijd die FC Utrecht-verdediger Ramon Leeuwin speelde. Met name zijn redding op de lijn op de inzet van VVV-aanvaller Lennart Thy was fraai, maar met vier andere weggewerkte ballen uit de eigen defensie en nog eens vijf geblokte schoten zat de centrumverdediger sowieso al lekker in de wedstrijd.

Feyenoord – SC Heerenveen 1-1

Feyenoord: Jones 5,5; St. Juste 6, Van Beek 6, Tapia 5,5, Malacia 6; Amrabat 5,5, El Ahmadi 6, Vilhena 5 (69. Toornstra -); Berghuis 6, Jørgensen 5,5, Larsson 5,5 (78. Boëtius -).

SC Heerenveen: Hahn 6,5; Dumfries 6,5, Høegh 5, Pierie 7, Schmidt 6 (56. Woudenberg 6); Schaars 7, Thorsby 6, Van Amersfoort 6,5; Kobayashi 6,5 (82. Rojas -), Veerman 7 (69. Ghoochannejhad -), Vlap 6.

Arbiter: Blom 5

Man of the Match: Een teamgenoot uit de basis spelen die vorig seizoen 20 keer trefzeker was is niet iedereen gegeven. Toch slaagt Henk Veerman er vooralsnog met verve in. De bijna twee meter lange aanvaller van SC Heerenveen knalde tegen Feyenoord twee keer raak, maar zag zijn eerste doelpunt wegens een vermeende overtreding afgekeurd worden. Zijn tweede, een knappe volley, telde wel. Met vier treffers in zijn laatste vijf competitieduels is Veerman inmiddels helemaal los en lijkt Reza Ghoochannejhad ook de komende weken rekening te moeten houden met een wisselbeurt.

Volledig scherm Veerman duikt weer eens gevaarlijk op voor Brad Jones. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – Roda JC 3-2

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Ebuehi 5,5, Meissner 5, Bakker 5, Meijers 6; Immers 7,5, El Khayati 6,5, Gorter 5 (46. Beugelsdijk 6,5); Hooi 5 (63. Falkenburg -), Johnsen 6, Becker 7 (90. Duplan -).

Roda JC: Jurjus 5,5; Dijkhuizen 5, Ananou 6, Werker 6 (77. Gnjatic -), Vansteenkiste 6,5; El Makrini 6 (77. Vancamp -), Ndenge 6 (88. Milts -), Rosheuvel 6, Gustafson 6,5, Engels 6,5, Schahin 7.

Arbiter: Wiedemeijer 5

Man of the Match: Het scoren verliep voor Lex Immers tot op gisteravond wat moeizaam, maar tegen Roda JC liet de blonde middenvelder zien het prikken nog niet verleerd te zijn. Door twee doelpunten, zijn eerste competitiegoals sinds maart 2015, nestelde ADO zich weer wat steviger in het linkerrijtje van de eredivisie. Het was alweer de derde keer dat de Hagenaars dit seizoen een duel wonnen na een achterstand. Alleen PEC Zwolle (4x) deed dat voorlopig vaker.

Volledig scherm Lex Immers, goud waard voor ADO. © pro shots

Heracles Almelo – Sparta 3-2

Volledig scherm Proschwitz geeft Castro vanuit een onmogelijke hoek het nakijken. © ANP Pro Shots Heracles Almelo: Castro 6; Breukers 5, Droste 6,5, Wuytens 6,5, Baas 6; Monteiro 6, Niemeijer 6 (88. Gladon -), Pelupessy 7; Kuwas 6,5, Vermeij 5, Peterson 5 (63. Darri -).

Sparta: Kortsmit 6; Holst 6, Breuer 4,5 (78. Spierings -), Fischer 5,5, Spierings 6,5; Sanusi 4,5 (46. Brogno 7), Dougall 5, Duarte 6,5; Goodwin 6 (83. Alhaft -), Mühren 5, Proschwitz 7.

Arbiter: Kamphuis 7

Man of the Match: Twee keer scoren, maar niet eens een punt overhouden aan de wedstrijd: het overkwam de prima spelende Nick Proschwitz vanavond. In het duel met Heracles Almelo tikte de Duitse spits voor het eerst dit kalenderjaar twee keer binnen in één competitiewedstrijd. Punten leverde het Sparta niet op, maar Proschwitz lijkt komende zondag tegen Feyenoord wel verzekerd van een basisplek.

Ajax – Excelsior 3-1

Ajax: Onana 6; Veltman 5,5, De Ligt 6,5, F. de Jong 6, Wöber 6,5 (31. Dijks 6); S de Jong 6,5 (72. Zeefuik -), Van de Beek 6, Ziyech 7; Neres 6,5 (89. Neres -), Dolberg 6,5, Kluivert 6,5.

Excelsior: Zwarthoed 6; Fortes 5,5, Mattheij 6, De Wijs 6, Massop 5; Faik 4,5, Koolwijk 6, Vermeulen 6,5 (73. Messaoud -); Caenepeel 5, Van Duinen 6,5, Hadouir 6 (73. El Azzouzi -).

Arbiter: Janssen 5,5

Man of the Match: Uitgerekend bij afwezigheid van vrijetrappenspecialist Lasse Schöne toonde Hakim Ziyech weer eens wat hij bij een standaardsituatie kan. Dankzij zijn rake directe vrije trap (de 3-1) werd Excelsior definitief murw gebeukt en is het gat met koploper PSV in een paar dagen plots gehalveerd. De Marokkaans international creëerde in de hoofdstad ook nog eens zes kansen, wat geen enkele speler hem nadeed.