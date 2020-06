In augustus bijna dagelijks oefenduels Nederlandse clubs

Voormalig PS­V-verzorger Jac van de Ven op 88-jarige leeftijd overleden

12:37 Voormalig PSV-verzorger Jac van de Ven is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de club donderdag bekendgemaakt. Hij was bij PSV actief in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw en verwierf destijds bekendheid door zijn werk. In de jaren tachtig was hij onder meer aanwezig bij de wedstrijden van het Europa Cup 1-toernooi, dat PSV wist te winnen.