In dit rijtje Aziatische toppers mag Son zich scharen

Ji-Sung Park schitterde nog niet zo lang geleden nog op de Nederlandse velden. Na het WK-succes van Zuid-Korea in 2002 (vierde plaats) haalde Guus Hiddink hem in 2003 naar PSV. In Eindhoven groeide de speler uit tot een belangrijke spil in het team dat in 2004-05 de halve finale van de Champions League behaalde.



In de zomer van 2005 maakte hij de overstap naar Manchester United, waar hij de meeste jaren van zijn voetbalcarrière sleet. Op Old Trafford vulde de prijzenkast van Sung zich rijkelijk, met als een van de hoogtepunten het winnen van de Champions League in 2008. In zijn laatste seizoen in Manchester kwam hij nauwelijks in de plannen van Sir Alex Ferguson voor, waardoor hij in juli 2012 overstapte naar Queens Park Rangers. In 2013 streek hij nog even op huurbasis neer in Eindhoven, waarna hij in 2014 stopte.