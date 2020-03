‘In eerste tien minuten dacht ik: wat zijn ze aan het doen?’

Advocaat was in De Kuip na de riante bekerzege tegen NAC Breda in de halve finales (7-1) nog wel ontevreden over de beginfase. ,,Wat zijn we aan het doen?, dacht ik. We begonnen echt heel slecht. Dat mag echt niet gebeuren. Voor hetzelfde geld kom je op achterstand. Maar na onze eerste treffer ging het verder gemakkelijk. Het was daarna een kwestie van hoe hoog zou de uitslag worden. We kregen veel ruimte en scoorden op goed momenten. Dat mag ook wel tegen een eerstedivisieclub, met alle respect. Maar met 7-1 winnen is leuk, niet alleen voor de toeschouwers.”