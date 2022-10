In Napels wacht een orkaan, maar Ajax is nog lang niet stormbestendig

Koploper­sta­tus past AZ wel: ‘Onze kracht zit 'm in ons professio­na­lis­me’

De pas verworven status van AZ als koploper van de eredivisie brengt de club tot nu toe niet in de war, want de club won gisteren ook al van FC Utrecht (1-2). Door de winst gaat AZ de thuiswedstrijd tegen Feyenoord volgende week ook in als koploper.

9 oktober