In Staphorst hadden godsdienstwaanzinnigen schijt aan Rutte én zorgpersoneel

Zo’n inhaalrace van 0-4 naar 4-4, het gebeurde 51 jaar geleden voor het laatst. Je zult maar supporter zijn van een club die halverwege met 8-0 achter had moeten staan en er na 90 minuten nog een gelijkspel uit haalt. Dat is once in a lifetime. Helaas was op de tribunes niemand getuige. Het aantal supporters op Het Kasteel was nul. De man achter de gelijkmaker, Sven Mijnans, is de enige die het over 51 jaar zal navertellen. Zijn kleinkind vraagt opa of de supporters op 4 oktober 2020 op de stoelen stonden die laatste tien minuten. En dan krijgt de kleine jongen het verhaal te horen over COVID-19, waarvan wij nu de afloop nog niet kennen.