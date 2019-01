Ingreep VAR en rode kaart Zwinkels leiden nederlaag ADO in

Het Haags Kwartiertje was net begonnen en ADO zette bij een 2-2 stand aan om wat te forceren, maar door tussenkomst van de VAR pakte dat plots heel anders uit. De geroutineerde keeper Robert Zwinkels ging in de slotfase, bij een gelijke stand, bij een scrimmage op het been van Peniel Mlapa staan. Na overleg met de deskundigen achter de videoschermen was scheidsrechter Jeroen Manschot resoluut; een rode kaart voor Zwinkels en strafschop voor VVV. Invaldoelman Mike Havekotte ging bij de strafschop naar de goede hoek, maar kon de elfmetertrap van Mlapa niet stoppen: 2-3.

Eerder op de avond waren het vooral de blonde koppen die niet te stoppen waren in Den Haag. Meest in het oog springende was Patrick Joosten. De geblondeerde linksbuiten van VVV schoot twee keer van buiten het zestienmetergebied raak. De FC Utrecht-huurling maakte daarmee het openingsdoelpunt van de thuisploeg ongedaan.



Bij die thuisploeg was het Sheraldo Becker die opviel en niet alleen vanwege zijn net als Joosten in lichte tint geverfde kapsel. De rappe rechtsbuiten zette de Hagenaars binnen het kwartier met een geplaatst schot op voorsprong.