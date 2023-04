Inktzwarte avond in Kuip: Ajax bereikt bekerfinale ondanks misdragingen Feyenoord-publiek

De jacht op de eerste dubbel in veertig jaar van Feyenoord liep spaak bij een triest incident. Davy Klaassen werd geraakt door een voorwerp uit het publiek. Ajax won met 1-2 en speelt op 30 april de finale in de Kuip.

En opeens stond John de Wolf, met een microfoon in zijn hand, midden op het veld. De 60-jarige assistent trainer van Feyenoord richtte zich direct tot de aanhang aan de lange zijde, schuin naast de reservebank van Ajax in de Kuip. De voormalig speler brulde luid en duidelijk en liet zijn irritatie blijken. „Supporters, tussen aanhalingstekens, gebruik je verstand. G*dverdomme. Laat niets meer op het veld komen, we hebben jullie keihard nodig, maar laat niets meer op het veld komen”, zei De Wolf.

Er klonk luid gejuich in de Kuip. De aanhang was het blijkbaar helemaal met het boegbeeld eens. De Wolf ging vervolgens moederziel alleen in de dug-out zitten en wachtte tot de spelers van Feyenoord en Ajax weer het veld op zouden komen om het resterende halfuur uit te spelen.

Netten in de Kuip

Voor de clubleiding van Feyenoord is De Wolf iemand die de juiste snaar bij de aanhang kan raken. Een Working Class Hero waar de fans zich mee kunnen identificeren. Dat hij op een leeg veld de microfoon ter hand moest nemen, moet hij desondanks als pijnlijk hebben ervaren. De Klassieker was er eentje geworden van niet op maar over het randje, maar vooral buiten de lijnen.

KNVB Beker halve finale Feyenoord-Ajax John. De Wolf maant de supporters tot rust

Na ruim een uur sloeg de vlam in de pan, uitgerekend aan de kant waar Feyenoord geen netten had opgehangen omdat de televisiekijker niet weer met moeizame beelden geconfronteerd zou worden. Dusan Tadic en Orkun Kökçü kregen het met elkaar aan de stok.

Tadic, die al irritatie had gewekt door een paar keer op het veld te liggen, maakte een gebaar dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als ‘iets eten’ en dat in de periode van de ramadan. Kökçü was zichtbaar boos en zocht de Serviër op. En dat was voor de supporters aan die kant van het veld het startsein om meerdere voorwerpen op het veld te gooien, zoals gezegd niet gehinderd door een net.

Davy Klaassen.

Dader opgepakt

Davy Klaassen werd vanuit het vak op het hoofd geraakt door een voorwerp, lag even op het veld en sprintte daarna met een bebloed hoofd naar Lindhout, die beide ploegen meteen richting de tunnel dirigeerde om af te koelen. Daar zaten de spelers een kwartier alvorens De Wolf dus het startsein moest geven voor de hervatting met een dringend verzoek aan een ieder om zich toch nog eens normaal te gedragen. Ondertussen had de politie de man die het voorwerp zou hebben gegooid al uit het vak geplukt.

Orkun Kökcü treurt.

De clubleiding zag het vanuit de unit aan de overzijde ongetwijfeld behoorlijk gespannen aan. De avond waarop Ajax voor de tweede keer moest worden gevloerd was toch al niet begonnen zoals de directie dat graag ziet. De enorme inktzwarte rookwolk die kort voor de wedstrijd omhoog steeg in de Kuip was waarschijnlijk al voldoende aanleiding voor de aanklager betaald voetbal om een vooronderzoek in te stellen.

Klassieker stilgelegd

Scheidsrechter Allard Lindhout dirigeerde de spelers van Feyenoord en Ajax kort voor de start nog maar even naar de zijkant met al het knallende vuurwerk op de achtergrond. De Rotterdamse aanhang had uiteraard een doel met al dat vuurwerk. De halve finale van het bekertoernooi moest en zou de avond worden waarop de aartsrivaal in één nog diepere crisis zou worden geduwd. Maar het werd een mislukte avond.

Na de 0-1 van Dusan Tadic, de 1-1 van Santiago Gimenez en de 1-2 van Davy Klaassen verdwenen de spelers dus op bevel van Lindhout een kwartier naar binnen. Na terugkeer toonde de scheidsrechter Kökcü en Tadic de gele kaart. Feyenoord wisselde er op los en joeg nog op de gelijkmaker en een verlenging van een wedstrijd die de boeken in zal gaan als de avond waarop Klaassen werd geraakt.

Spelers Feyenoord en Ajax.

Omdat de zelfbeheersing weer eens was verdwenen bij enkele raddraaiers die de club bepaald geen dienst bewezen. Het werd naast dat incident ook de avond waarop Feyenoord er niet in slaagde om het aangeschoten wild Ajax uit te schakelen en zo op 30 april kans te maken op de eerste dubbel in veertig jaar.

