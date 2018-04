Interesse in Brands: 'Heel moeilijk zoveel moois te verlaten'

Brands staat in de belangstelling van Everton, waar hij met een veel groter budget dan bij PSV aan de slag kan gaan. Maar hij is ook al sinds de winterstop bezig met het PSV van het volgende seizoen. ,,Nu even genieten en daarna ga ik er weer volop tegenaan", zei de technische man in Eindhoven.



Brands was trots op de technische staf die PSV na een snelle Europese uitschakeling weer op de rails kreeg. ,,Onze trainers hebben fantastisch werk geleverd. Ze hebben van PSV een hecht collectief gemaakt. We hebben geen echte sterspelers, maar wel een heel goed team."



Brands is sinds 2010 in dienst van PSV als technisch directeur.