Invaller Huntelaar redt kansen missend Ajax in Enschede

Waarom PSV vanavond moet vrezen voor AZ-spits Myron Boadu

13 januari Het is voorlopig niet het seizoen van Myron Boadu. Maar de AZ-spits, die morgen zijn 20ste verjaardag viert, heeft iets om vertrouwen uit te putten. Vorig seizoen scoorde hij in alle wedstrijden tegen topclubs. En dus ook in Eindhoven, waar hij vanavond tegen PSV speelt.