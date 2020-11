Invaller Mulenga helpt Go Ahead met twee doelpunten aan overwinning bij Telstar

Kees van Wonderen vijf maanden aan roer in Deventer: ‘Trainer­schap GA Eagles zwaarder dan ik dacht’

12:23 Ja, het hoofdtrainerschap valt Kees van Wonderen (51) zwaar. Vijf maanden na zijn entree bij Go Ahead Eagles zoekt de oud-Feyenoorder zijn route door een voor hem compleet nieuwe wereld. Op weg naar de pittige uitbeurt tegen Telstar vanavond kijkt Van Wonderen naar zijn eerste maanden in de Adelaarshorst, Simeone en Klopp en de koers die in mei moet leiden naar de play-offs.