Invaller Robben kan FC Groningen niet helpen, FC Utrecht bijt zich stuk op Padt

Arjen Robben heeft zijn eerste minuten sinds zijn blessure in de openingswedstrijd erop zitten. Hij kreeg een kwartiertje in het doelpuntloze gelijkspel tegen FC Utrecht.

Na een eerste helft die nauwelijks de moeite waard was, op een paar bescheiden mogelijkheden voor FC Groningen en een grote kans van Simon Gustafson na, kwam de wedstrijd in de tweede helft wat meer op gang. Sowieso omdat Robben dus voor het eerst sinds zijn blessure in de openingswedstrijd tegen PSV weer in actie kwam. Hij viel in de 75ste minuut in. Met invaller Eljero Elia aan Utrecht-zijde stonden er zo twee WK-finalisten uit 2010 binnen de lijnen in Groningen in de tweede helft.

Al konden de twee niets noemenswaardigs uitrichten. Het momentum in de tweede helft lag bij FC Utrecht, dat opnieuw moeite had om het net te vinden. Dat lukte één keer, toen Adam Maher versnelde en met een goede steekpass Django Warmerdam vond, die de assist gaf op de Franse debutant Moussa Sylla. Een lange VAR-check wees uit dat de grensrechter gelijk had: Warmerdam stond nipt buitenspel.

Via een opgeleefde Gyrano Kerk stichtte FC Utrecht meer gevaar. Hij vond een keer Sander van de Streek, die via Sergio Padt op de paal kopte. En hij bereikte Bart Ramselaar die laag en hard in de handen van Padt schoot. Het brak FC Utrecht opnieuw op dat de ploeg de kansen maar niet verzilvert, net als in de eerdere remises met VVV-Venlo (1-1) en vooral met SC Heerenveen (1-1). FC Groningen was via Alessia Da Cruz in blessuretijd nog dicht bij de zege, al zal de ploeg van trainer Danny Buijs het puntje én de rentree van Robben koesteren.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.