Invaller Stokkers redt in extremis punt voor RKC tegen concurrent PEC

InhaalduelRKC Waalwijk is er op het nippertje in geslaagd een punt te pakken tegen PEC Zwolle. Finn Stokkers kopte enkele minuten voor tijd de gelijkmaker binnen: 1-1.

Het is niet dat er tegen Heracles afgelopen zaterdag legio kansen werden gecreëerd, maar in de eerste helft tegen PEC Zwolle was het wel heel mager voor RKC. Slechts één echte kans kregen de Waalwijkers, Tahiri schoot via een verdedigend been net over.

Ook het spel van de bezoekers hield niet echt over. Veel slordigheden over en weer zorgde voor een eerste helft die het aanzien niet bepaald aan was. De grootste kans kwam wel op naam van de Zwollenaren, op die van oud-RKC’er Clint Leemans. Hij zag zijn schot via de buitenkant van de paal naast gaan. Daarnaast haalde Ahmed Touba nog een bal van de lijn, nadat doelman Kostas Lamprou al geklopt was.

Goal PEC

Ook na rust veranderde het spelbeeld weinig, tot ruim een uur spelen. Toen kreeg RKC de bal niet goed weggewerkt achterin, kon Eliano Reijnders uithalen en scoren: 0-1.

Het leek erop dat het 0-1 zou blijven, want RKC kwam ook in de slotfase amper tot kansen. Maar toen was daar opeens Finn Stokkers. De spits viel in en had slechts enkele minuten nodig om vlak voor tijd de gelijkmaker binnen te koppen.

Volledig scherm Eliano Reijnders. © BSR Agency

