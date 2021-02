Invallers maken het verschil voor FC Utrecht tegen VVV

Door Tim Reedijk



De eerste twee minuten waren een aardige afspiegeling van de wedstrijd, met direct drie grote gemiste kansen aan FC Utrecht-zijde. Adrián Dalmau tweemaal en Sander van de Streek kwamen niet voorbij doelman Thorsten Kirschbaum, die in de uitwedstrijd van FC Utrecht in De Koel (1-1) ook al uitblonk.

VVV had vandaag in de omschakeling zomaar één of twee keer kunnen toeslaan, maar eigenlijk was het een uur lang wachten op de 1-0 van de Utrechters. De ultieme kans kwam er via een strafschop, maar Kirschbaum stopte de inzet van Maher.

Volledig scherm Adam Maher mist zijn penalty. © ANP

Ter Avest raakte even later via Kirschbaum de lat, maar pas na een driedubbele wissel vlak na rust van trainer René Hake wist FC Utrecht het verschil te maken. Mimoun Mahi, Bart Ramselaar en Moussa Sylla vielen overtuigend in en dus was het niet voor niets dat zij degenen waren die een grote rol hadden in de overwinning van FC Utrecht. Mahi kopte na ruim een uur spelen een voorzet van Sylla via een verdediger achter Kirschbaum, tot grote opluchting van Hake die zijn ploeg al zo vaak zag worstelen met gemiste kansen.

Daarna raakte ook Gyrano Kerk de lat en schoot Maher na een fantastische individuele actie op de paal. Uiteindelijk was het Ramselaar die Kirschbaum wél klopte met een diagonaal schot, de beslissing in de wedstrijd.

Daarom was de benutte strafschop van topscorer Georgios Giakoumakis in de extra tijd – na een lange VAR-check – slechts voor de statistieken. Sterker nog, het laatste hoop op een Venloos punt werd in de omschakeling ontnomen door Mahi, die een voorzet van Ramselaar achter Kirschbaum schoof.

Volledig scherm De fraaie kopbal van Mimoun Mahi betekende de 1-0. © Pro Shots / Thomas Bakker

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.