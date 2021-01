Irritatie bij Feyenoord: 'We hebben inderdaad nog niet tegen Ajax gespeeld, maar Ajax ook nog niet tegen ons’

PSV twijfelt nog over inzetbaar­heid Gakpo en Madueke tegen Sparta

15 januari PSV-trainer Roger Schmidt is er nog niet over uit of Cody Gakpo en Noni Madueke zaterdagavond in het uitduel met Sparta Rotterdam kunnen spelen. Gakpo viel zondag uit tijdens het duel met Ajax en speelde woensdag niet mee in de thuiswedstrijd tegen AZ. Madueke kreeg maandag een tik op de training.