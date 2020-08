Is Dick Advocaat het EK in Portugal en de loyaliteit van Balkenende vergeten?

Begin juni keken en luisterden we massaal naar Mark Rutte. Zes miljoen mensen kregen ook het nieuwe normaal in een voetbalstadion te horen. Rutte: ‘Als je club scoort laat je maar een toeter horen of roep je zachtjes hoera.’ Van alle ernstige boodschappen in coronatijd was deze maatregel het grappigst. Of was het een suggestie? De machtigste liberaal van Nederland geeft ons in best veel verantwoordelijkheid. Hij is de redelijkheid zelve.