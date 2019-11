‘Is Onana beter dan Neuer? Of Ter Stegen? Of Oblak?’

Chelsea-Ajax (4-4) was een wedstrijd met honderd verhalen. Eén daarvan: wéér liet Ajax-doelman André Onana zijn klasse zien. Hoe moeten we hem plaatsen binnen de Europese keeperselite? ,,Daar hoort hij zeker bij. Zijn uitstraling is indrukwekkend.’’

Door Daniël Dwarswaard



Weer keek voetballend Europa mee en weer blonk André Onana uit. Het klinkt misschien wat maf na een wedstrijd met vier tegengoals. Toch is het zo: de keeper uit Kameroen onderscheidde zich weer. Ronald Waterreus (49), oud-keeper van onder meer PSV en Oranje, geniet ervan. ,,De eerste twee groepswedstrijden tegen Lille en Valencia was hij magistraal’’, zegt hij. ,,Een superatleet. Alles wat een topkeeper moet hebben, heeft hij. Al zijn er, logisch wel, ook zwakke momenten. Bijvoorbeeld tijdens die 6-2 vorig seizoen in De Kuip tegen Feyenoord. En ook de 3-0 nederlaag tegen PSV. Maar natuurlijk: hij is een fantastische keeper die altijd rustig blijft.’’

De discussie is nu dan ook: is hij misschien wel de beste keeper van Europa? Waterreus: ,,Mooi altijd hoe dat werkt. Wij zien hem elke week spelen en vinden dan snel dat hij de beste is. Is hij beter dan Ter Stegen? Nee. Is hij beter dan Neuer? Nee. Is hij beter dan De Gea? Nee. Is hij beter dan Oblak? Nee. Is hij beter dan Courtois? Misschien. Maar Onana is óók gewoon verschrikkelijk goed. Het is terecht dat we hem linken aan de grootste clubs van Europa. Dat verdient hij ook. Maar hij speelt de eerder genoemde namen niet zomaar uit de basis.’’

Volledig scherm Andre Onana met een katachtige reflex © AP

Juve

Waar ziet Waterreus hem wel belanden? ,,Bij Ajax zit je nu ook goed. Maar ik snap dat de ambitie er is om in een grotere competitie te spelen. Dan schiet mij nu Juventus te binnen. Daar speelt Szczesny de meeste wedstrijden met Buffon als tweede man. Buffon gaat een keer stoppen. Szczesny vind ik voor dát niveau niet de beste keeper.’’

Ook Stanley Menzo, oud-doelman van onder meer Ajax en PSV, is lovend over de Afrikaan. ,,Eén van de topkeepers van Europa’’, zegt hij. ,,Als je het op dit podium zo vaak laat zien, dan hoor je er bij hè. Het is wel heel Nederlands om nu te vragen of hij direct de beste van Europa is. Straks maakt hij een paar fouten en dan kan hij er niets meer van. Ik vind het vooral mooi om te zien hoe die jongen ontwikkelt. Het is moeilijk om als jonge keeper in Ajax 1 te spelen. Maar hij blijft altijd rustig en zijn reflexen zijn wereldtop. Er stáát echt iemand. Zijn uitstraling is indrukwekkend.’’