Is Wesley Sneijder de reddende engel van FC Den Bosch?

Dollevoet, die met zijn bedrijf ook de catering verzorgt bij FC Den Bosch (en bij PSV en NAC), benadrukt dat het nog allemaal heel prematuur is. ,,We hebben een bak koffie gedronken. Dat is eigenlijk alles. Hoe ik bij Wesley terecht gekomen ben? Dat is niet zo moeilijk, hij is een persoonlijke vriend van me.”

Op wat voor manier de samenwerking zijn beslag moet krijgen en of het uiteindelijk gaat leiden tot een overname van de voetbalclub is nog niet duidelijk. ,,Daar is het nu nog allemaal veel te vroeg voor”, zegt Dollevoet. ,,Ik wil kijken hoe ik FC Den Bosch kan helpen en daar hebben we een keer oriënterend met Wesley erbij over gesproken.”

Bezuinigingsoperatie

Dat FC Den Bosch hulp kan gebruiken, is voor Dollevoet wel duidelijk. De club heeft na de laatste bezuinigingsoperatie van vorige zomer geen cent te makken en staat met een uitgeklede en piepjonge selectie momenteel op de laatst plaats van de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen zaterdag werd nog afscheid genomen van hoofdtrainer Erik van der Ven.

Om de eigen toekomst veilig te stellen is FC Den Bosch al langer actief op zoek naar partijen uit binnen- of buitenland die de club over willen nemen. De laatste poging daartoe, van de Georgische zakenman Kakhi Jordania, stuitte in 2019 op een veto van de licentiecommissie van de KNVB. FC Den Bosch staat later dit voorjaar nog een rechtszaak te wachten waarin Jordania een deel van zijn investeringen terugeist.

Peter Poirters

Bij het gesprek met Sneijder en Dollevoet was FC Den Bosch vertegenwoordigd door Peter Poirters, de portefeuillehouder financiële zaken uit de raad van commissarissen, zo bevestigt clubdirecteur Rob Almering. Op de inhoud van het gesprek wil hij niet ingaan.

Dollevoet wil er op dit moment evenmin te veel over zeggen. ,,We moeten voorzichtig zijn. Ik weet zelf niet veel van voetbal, maar ik wil wel graag helpen. Het immers niet altijd halen. Je moet soms ook brengen.”

Volledig scherm Wesley Sneijder in zijn tijd als international. © Brunopress