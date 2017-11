Isimat op zijn plek bij PSV: 'Nemen meer risico dan vorig jaar'

Voorlopig is seizoen 2017-2018 het seizoen van PSV en dus ook gewoon van de Fransman vindt hij zelf. Toch blijft er telkens kritiek op de verdediging van PSV, die gemiddeld nu meer dan een tegengoal per wedstrijd moet dulden. Isimat maakte een aantal fouten, die geen punten kostten. Hij liet zich in zijn eerste jaren bij PSV, naast Jeffrey Bruma en later Héctor Moreno, meestal zien als sobere en doorgaans betrouwbare verdediger. Het balletje ging vrij snel naar links of rechts en als het nodig was de tribune in. Isimat was een derde man voor het centrum achterin en concurreerde zonder morren en groot kwaliteitsverlies met de rest. Sinds vorig jaar staat hij bijna altijd bij de eerste elf namen op het opstellingsbord en wordt meer van hem verwacht. ,,We nemen door het type spelers dat we in onze ploeg hebben nu iets meer risico's dan vorig jaar", zegt hij als het over de cijfers aan de rechterkant van het scorebord gaat. ,,Er wordt dan automatisch naar de verdediging gekeken en soms is dat ook gewoon terecht. Ik moet bijvoorbeeld mijn lichaam slimmer gebruiken. Aanvallers zijn er soms op uit om zich te laten vallen. Ze lokken overtredingen uit en ik heb nu even een naam dat ik ze te snel maak. Daar ben ik me van bewust en ik ga er alles aan doen om dit uit mijn spel te krijgen. Onze manier van spelen is dus wel veranderd en daardoor is er achterin meer druk. We kunnen pijlsnel voorin zijn of achter de verdediging van de tegenstander komen en sluiten dan ook aan, waardoor er bij een tegenstoot ook sneller druk op kan komen onze defensie. Vorig seizoen kreeg de defensie van PSV ook kritiek omdat we weinig scoorden. Destijds lag het volgens velen aan de opbouw. Zo is er altijd wel wat te mopperen en zeker ook te verbeteren. Dat we na overwinningen wel mogen genieten, maar niet tevreden mogen zijn als er toch fouten zijn gemaakt, zit in dit team. We zijn scherp en willen dit gevoel van winnen vasthouden."