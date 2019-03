Italiaanse arbiter voor Oranje

Volgende fase Elke keer een 7 halen als nieuwe norm voor Oranje

7:00 Een opgepoetst imago. Een speelwijze die tegen elke tegenstander kan. Een vaste spelersgroep. Ja, bondscoach Ronald Koeman denkt dat er in 2018 een stevig fundament is gelegd om ook in 2019 met Oranje te presteren.