Italiaanse krant: ‘Drie Ajax-fans in ziekenhuis beland na gevechten dinsdagnacht’

Waarom er meteen weer interesse is voor ontslagen Peter Bosz

Peter Bosz werd in het weekeinde ontslagen bij Olympique Lyon. Direct toont een aantal clubs alweer interesse. De 58-jarige coach staat niet te boek als prijzenpakker. Wel is hij de laatste jaren als enige Nederlandse trainer een constante factor in het buitenland. Waarom is dat? En in welk hokje past hij?

11 oktober