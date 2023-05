Jaap Stam adviseert Jurriën Timber: ‘Hij moet nu niet een keuze maken voor het geld of de naam’

Scorende Jill Roord één zege verwijderd van ultieme droom, Oldenzaal­se met Wolfsburg naar CL-finale

Jill Roord (26) uit Oldenzaal ís de top van het vrouwenvoetbal, dat kun je immers wel stellen over iemand die volgende maand de Champions Leaguefinale speelt én bijna de duurste speelster ter wereld werd. Maandagavond scoorde Roord en werd ze namens Wolfsburg speelster van de wedstrijd in de halve finale tegen Arsenal (2-3 na verlenging). ,,Dit is altijd een droom geweest.”