‘Jaap Stam is juist nuchter en totaal niet contactgestoord’

Tijdens het trainingskamp van PEC in Mijas schuurde Stam tot in den treure aan een fundament dat na een rampjaar weer fris voetbal moet opleveren. De coach hobbelde over het Spaanse biljartlaken en legde om de haverklap een aanval stil, om vervolgens met een afgekorte voornaam en zijn zware stem spelers de diepte in te dirigeren. ,,Bij Reading zagen we hoe functioneel de trainingen waren”, zegt NEC-speler Van den Berg. ,,Veel situaties kwamen we weer tegen in wedstrijden. Omdat je het dan zo vaak hebt gedaan worden dat over het hele veld automatismen. Wij tikten tegenstanders helemaal kapot. Leeds bijvoorbeeld. Daar hadden we het gevoel dat we Barcelona waren.” Reading had 77 procent balbezit op Elland Road. Van den Berg lacht als hij zegt: ,,Dat we daar verloren is even niet belangrijk.”



Zo kil, zakelijk en simpel als Stam als robuuste mandekker vaak oogde, zo sociaal, ontspannen en accuraat blijkt hij als trainer, ervoer Beerens. ,,Ik had echt nog die norse boer nog voor me. Niets van dat. Hij is heel ontspannen, maar tevens fair en direct. Als persoon verandert hij ook niet. Of we nu de promotiewedstrijd op Wembley speelden of een half jaar later in de degradatiezone belandden, ik zag dezelfde persoon.”



Bij PEC wordt de nieuwe coach geroemd om zijn duidelijkheid. Ook als mens verraste Stam veel spelers. Zo bleef hij na een ochtendtraining hangen met reserves Stanley Elbers, Darryl Lachman en Ruben Ligeon om over de social media-verslaving van zijn kinderen te kletsen. Van den Berg: ,,Als hij praat op de training, luistert iedereen. Jaap verkoopt nooit onzin. Ik kende hem al een beetje als assistent bij PEC. Hij is heel nuchter, ontspannen en totaal niet contactgestoord. Dat nuchtere is een belangrijke eigenschap voor een trainer. Hij heeft ook een spiegel thuis.”



