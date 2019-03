Jaap Stam wordt de nieuwe trainer van Feyenoord

Stam neemt in Rotterdam het stokje over van Van Bronckhorst, die Feyenoord na vier seizoenen gaat verlaten. Nadat de ervaren Dick Advocaat vanwege de negativiteit rond zijn persoon bedankte voor de klus in De Kuip, richtte Martin van Geel zijn pijlen op oude bekende Stam, die de Feyenoord-directeur bij Willem II en Ajax als speler meemaakte.



Als pleister op de wond toucheert PEC een afkoopsom voor Stams tot medio 2020 lopende contract in Zwolle. De zomerse overstap van Stam zal spoedig wereldkundig gemaakt worden omdat PEC wil voorkomen dat de onzekerheid rond de trainer een negatief effect zal hebben op de degradatiestrijd. De Overijsselse club bivakkeert al het hele seizoen in de gevarenzone en staat voor een cruciale week waarin het AZ, Ajax en Excelsior treft.