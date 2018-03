Jahanbakhsh bezorgt AZ benauwde overwinning

Door Nik Kok



De concurrentie moet nog in actie komen maar met nog zes wedstrijd te gaan lijkt de derde plek, de club bijna niet meer te kunnen ontgaan.



Een fraaie spitsengoal van nota bene rechtsback Jonas Svensson deed AZ-FC Groningen gisteren pas echt ontbranden. Het bleek, na een doelpuntloze ruststand, een voorschot voor een doelpuntrijke tweede helft. Daar waar de meeste spelers zondagmiddag aanvankelijk veel last ondervonden van de koude, straffe wind, voerde de verder ook uitstekend spelende Svensson gisteren een kunststukje op. Een voorzet van Alireza Jahanbakhsh werkte hij achter zijn standbeen achter Groningen-keeper Sergio Padt.



Het publiek in Alkmaar was daarvoor nog niet verwend. Met passes die door de wind over de zijlijn waaiden en ogenschijnlijk makkelijke voortzettingen die maar moeilijk verwerkt konden worden.Het was de vraag hoe AZ zich had hersteld van de nederlaag tegen Feyenoord vorige week. In een week niettemin van euforie gezien de uitverkiezing voor Oranje voor liefst drie spelers. Een hoofdrol voor de drie (Marco Bizot, Wout Weghorst en Guus Til) was er zondagmiddag niet. Al miste Wout Weghorst miste een enorme kans in de eerste helft. Svensson bood Til een niet te missen mogelijkheid in de tweede helft.



Beslissing

Hij werkte de bal in twee instanties langs Padt. Doelman Bizot liet zich in de slotfase verrassen door het schot van afstand van Groningen-uitblinker Doan.Slechts in korte fases had AZ zondagmiddag voor even de schwung terug had waarmee het de eredivisie dit seizoen opfleurt. Het leek niet genoeg voor de uiteindelijke overwinning want geheel onverwacht kwam FC Groningen, dat tien plaatsen lager staat, toch nog terug van een 2-0 achterstand. Maar het was uiteindelijk Alireza Jahanbakhsh die AZ in de blessuretijd van de tweede helft nog de winnende treffer binnen kon koppen uit een hoekschop.