Jahanbakhsh levert heel veel in voor Feyenoord: ‘Slot speelde grote rol in mijn komst’

Alireza Jahanbakhsh levert het leeuwendeel van zijn salaris in om bij Feyenoord te kunnen spelen. Bovendien liet Brighton & Hove Albion de speler voor een spotprijs gaan naar Rotterdam. De international van Iran kost iets meer dan een miljoen euro, al kan dat bedrag in de toekomst wel oplopen als Feyenoord en de buitenspeler goed presteren.

Door Mikos Gouka



De aanvaller zei dat trainer Arne Slot een doorslaggevende factor was geweest in de transfer van de Premier League naar de eredivisie. ,,We hielden voortdurend contact’', zegt Jahanbakhsh. ,,Er was vaak interesse maar Brighton wilde mij nooit laten gaan. Nu lag dat anders.’'

Slot gaf aan dat hij lange tijd het idee had dat de komst van Jahanbakhsh naar Feyenoord nooit haalbaar zou zijn. Maar de laatste weken bleek dat Brighton niet moeilijk deed en de aanvaller zelf was bereid heel veel salaris in te leveren. De transfer is noodzakelijk na de verkoop van Steven Berghuis. Maar Slot gaf meteen aan nog een aanvaller te willen toevoegen, terwijl Gernot Trauer van LASK Linz een belangrijke kandidaat is om als centrale verdediger naar de Kuip te worden gehaald.



Dat Slot nog een aanvaller wil hebben komt ook omdat Robert Bozenik nog niet kon imponeren. De Slowaak werkte hard, maar kwam voetballend maar niet in het stuk voor. Slot zou kunnen overwegen om straks Bryan Linssen of Luis Sinisterra op die positie te zetten, zoals zijn voorgangers Jaap Stam en Dick Advocaat ook weleens deden.

De nieuwe aanwinst was aandachtig toeschouwer bij het oefenduel met Werder Bremen.

Jahanbakhsh hoopt snel aan te sluiten, maar de wedstrijd donderdag in Kosovo tegen FC Drita is sowieso niet haalbaar. De aanvaller is niet fit genoeg, maar ook nog niet speelgerechtigd. ,,Ik heb vakantie gehad en train weer. Ik prefereer een rustige manier van instromen, maar dat hangt allemaal van de trainers af’', zegt Jahanbakhsh. ,,Ik ben blij met deze stap. Ik heb nummer negen en dat ik heb eerst nog doorgenomen met Nicolai Jørgensen. En ik vervang Steven Berghuis, een prima speler en een prima mens. Ik ben heel blij dat ik hier ben en ik ben trainer Arne Slot dankbaar dat hij een grote rol heeft gespeeld in mijn komst. Feyenoord wil aanvallen en met dit stadion en dit publiek weet je dat je in de rug wordt gedekt door de mensen.’’