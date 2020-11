Jan de Jong over zijn Feyenoord-tijd, de Beneliga én het gapende gat met topcompetities

Door Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



De Eredivisie CV resideert in een fraaie witte kantoorvilla, schuin tegenover de KNVB Campus in Zeist. Voor het grote publiek is dat wel eens verwarrend: op straat wordt Jan de Jong geregeld aangesproken als ‘die man die tegenwoordig bij de KNVB werkt’. Geen onbegrijpelijk misverstand. Waar je in het buitenland een heldere scheiding hebt tussen de profvoetbalcompetities en de nationale bond, loopt die verantwoordelijkheid in Nederland soms nogal ondoorzichtig door elkaar.