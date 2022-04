Jan Smit ziet Volendam dertien jaar na tranen op de Vijverberg promoveren: ‘Kan het nog niet geloven’

FC Volendam na dertien jaar terug in de eredivisie: ‘Prachtig, met de club uit mijn eigen dorpje’

Eindelijk is FC Volendam terug in de eredivisie. Na liefst dertien seizoenen een niveau lager promoveerde de club door de 1-2 zege op FC Den Bosch. Het feest, waarover al een tijd werd gedebatteerd, is nu een feit.

